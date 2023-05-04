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АНАЛІТИКА

В Україні створять фонд для програм енергоефективності

23:16 03.05.2023 |

Економіка

 

З наступного року в Україні запрацює Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, який наповнюватиметься коштом сплаченого екологічного податку на викиди СО2.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідний закон у середу підписав президент Володимир Зеленський. За словами віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова, створення фонду дасть сигнал міжнародним партнерам, що Україна розвивається за європейськими принципами, зокрема щодо зменшення викидів СО2 та інвестицій в енергоефективність.

У міністерстві пояснюють, що роль фонду полягає у наявності надійного та захищеного законом джерела коштів для реалізації програм енергоефективності, зменшення викидів СО2 та підтримки альтернативних джерел енергії.

Наповнення Фонду відбуватиметься за принципом "забруднювач платить": до нього надходитиме екологічний податок на викиди СО2. Тобто передусім фонд поповнюватиметься коштом великих промислових підприємств.

Також планується залучення міжнародних кредитів і грантів, і наразі триває пошук міжнародних партнерів для залучення до роботи фонду і запуску нових програм.

Всі ці кошти, кажуть в уряді, підуть на впровадження нових технологій для зменшення викидів та термомодернізацію будинків тощо. За словами голови Держагентства з енергоефективності та енергозбереження Ганни Замазєєвої, фонд фінансуватиме проєкти з енергоефективності як для населення та громад, так і для бізнесу.

У Національному плані дій з енергоефективності Україна передбачає до 2030 року зниження кінцевого енергоспоживання на 17%. А також на 65% зменшення викидів СО2 порівняно з 1990 роком, що визначено в Національному внеску України до Паризької угоди.
За матеріалами: Економічна правда
 

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