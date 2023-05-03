Проблема відшкодування ПДВ потребує системного вирішення - міністр фінансів

Проблеми відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) та наявних за ним боргів, які наразі існують, потребують системного вирішення, ручне втручання ситуацію не виправить, вважає міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Мені важко з позиції міністра це здійснювати в ручному режимі, тому що, я вважаю, що це неправильно, має система працювати", - сказав міністр у "Business Breakfast із Володимиром Федоріним", коментуючи інформацію від ведучого щодо конкретних прикладів проблем із відшкодуванням ПДВ.

Водночас Марченко зазначив, що цього року уряд вийшов на "досить пристойний показник" відшкодування ПДВ.

"Станом на 1 травня ми відшкодували майже 52 млрд грн... Порівняно навіть із довоєнними показниками це нормально: ми наразі відшкодовуємо в середньому 12-13 млрд грн щомісяця - це десь ті показники, які мають бути", - сказав він, визнавши водночас наявність проблеми періодів, коли ПДВ тимчасово не відшкодовували.

Щодо системи моніторингу оцінки ризиків (СМКОР) глава Мінфіну додав, що "це постійний перманентний процес дискусії бізнесу і влади, тут можна було знаходити компроміси".

Говорячи про поточну ситуацію, він закликав платників податків у разі незгоди з діями податкових органів відстоювати свої права в суді.

"Тому що, якщо ми в правовій державі, не може міністр фінансів або будь-яка інша особа втручатися і в ручному режимі вирішувати будь-які питання. Тобто, якщо ви бачите, що там є системне зловживання зі сторони (...), то це має бути вирішено в правовий спосіб", - підсумував Марченко.