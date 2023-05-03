«Інших варіантів нема». Для виплати військовим 30 000 грн треба збільшувати податки – міністр

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що держава зможе повернути доплати в розмірі 30 000 грн для військових, лише якщо підвищить податки. Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.

"Питання 30 000 грн - це не підтримка армії. Тому що систему мотивації має визначати військове керівництво", - сказав Марченко.

"Коли йде популізм таких масштабів, які важко стримати, я не буду підбирати слова, кажучи, що, можливо, ми подумаємо і порахуємо. Неможливо це порахувати і неможливо це профінансувати", - сказав він.

"Це можливо зробити лише в ніші зміни в закон про бюджет. Ціна питання на рік - 170 млрд грн. [Можна] передбачити збільшення податків, зокрема ПДВ на 4%, військовий збір - в три рази. Тоді це можна профінансувати, інших варіантів не існує", - сказав Марченко.

Він нагадав, що зарплати військових, на відміну від бюджетного сектору, не фінансуються коштом міжнародної допомоги.

"Тому, збільшуючи видатки на армію, треба розуміти наслідки таких кроків. Ніхто про це чомусь не думає, коли голосує. Тому моя реакція була категорична і я її не зміню", - підсумував глава Мінфіну.