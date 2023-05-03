У квітні до держбюджету надійшло податків від грального бізнесу на понад 450 мільйонів

У квітня до бюджету надійшло 452 млн грн податку від діяльності грального бізнесу.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Гральний бізнес за квітень сплатив 452 млн грн. Це значно краще ніж було, але враховуючи дані Нацбанку про обсяги нелегального ринку, то якось мало. Будемо розбиратися", - зазначив він.

Як повідомлялося, у березні до бюджету надійшло 423,5 млн грн податків від діяльності грального бізнесу. Це вдвічі більше ніж за весь 2021 рік та 60% від відповідних надходжень у 2022 році.