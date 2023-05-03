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АНАЛІТИКА

Американський фонд приєднався до держпрограми мікрогрантів для українського малого бізнесу

12:39 03.05.2023 |

Економіка

 

Американський фонд прямого інвестування Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) виділив $100 000 для фінансування урядової програми "Власна справа" в межах проєкту "єРобота", за якою українці можуть отримати мікрогранти на старт або розвиток бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Програма "Власна справа" дає можливість отримати мікрогрант від 50 000 грн до 250 000 грн.

Обов'язковою умовою надання гранту є створення 1-2 нових робочих місць залежно від суми гранту. Отримати мікрогрант може як чинний підприємець, так і людина без досвіду у бізнесі. Заявки на отримання грантів подаються через портал "Дія".

Грантові кошти підприємець може використовувати для придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренди приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проєкту, закупівлі ліцензійного програмного забезпечення, оплати послуг з маркетингу та реклами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: кредит, США
 

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