Фінансові новини
- |
- 03.05.23
- |
- 15:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Американський фонд приєднався до держпрограми мікрогрантів для українського малого бізнесу
12:39 03.05.2023 |
Американський фонд прямого інвестування Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) виділив $100 000 для фінансування урядової програми "Власна справа" в межах проєкту "єРобота", за якою українці можуть отримати мікрогранти на старт або розвиток бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Програма "Власна справа" дає можливість отримати мікрогрант від 50 000 грн до 250 000 грн.
Обов'язковою умовою надання гранту є створення 1-2 нових робочих місць залежно від суми гранту. Отримати мікрогрант може як чинний підприємець, так і людина без досвіду у бізнесі. Заявки на отримання грантів подаються через портал "Дія".
Грантові кошти підприємець може використовувати для придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренди приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проєкту, закупівлі ліцензійного програмного забезпечення, оплати послуг з маркетингу та реклами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Безпрецедентний план». ЄС збільшить виробництво снарядів до 1 млн на рік, - єврокомісар
ТОП-НОВИНИ
|ЄК виділяє 500 мільйонів євро на підтримку виробництва боєприпасів, пов'язаних із терміновою доставкою боєприпасів і ракет в Україну
|У Херсоні запроваджують комендантську годину з вечора 5 травня до ранку 8 травня
|Зеленський приїхав у середу в Гельсінкі на саміт Північних країн і України
|США вперше дадуть Україні авіаракети Hydra 70 - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Інших варіантів нема». Для виплати військовим 30 000 грн треба збільшувати податки – міністр
|Рада планує вдосконалити порядок надання та використання відпусток
|ВР має намір запровадити штрафи до 8,5 тис. грн за порушення повітряного простору під час запуску безпілотників
|Доходи Пенсійного фонду України у січні-березні 2023 року зросли на 77,6 млрд гривень (на 45,1%) до 249,5 млрд гривень
|Російське «керівництво» ЗАЕС терміново тікає у відпустки - Енергоатом
|Рада прийняла закон, який уточнює права власника земельної ділянки
|У квітні до держбюджету надійшло податків від грального бізнесу на понад 450 мільйонів
Бізнес
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект
|Lexus представив розкішний мінівен LM
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA
|Німеччина хоче обмежити експорт хімікатів для виробництва напівпровідників до Китаю, - ЗМІ