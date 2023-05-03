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Уряд удосконалив Єдину цифрову систему управління відбудовою
23:53 02.05.2023 |
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить удосконалити Єдину цифрову систему управління процесом відбудови.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 2 травня назвав три цілі цього експериментального проєкту.
"Перша - пришвидшити відбудову, посилити її інклюзивність. Друга - забезпечити прозорість процесів і підвищити довіру громадян та іноземних партнерів. Третя - ефективніше залучати ресурси на відновлення", - сказав Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, дія проєкту наразі буде поширена не лише на інфраструктуру, але й на будівництво та нерухомість. Координуватиме проєкт Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Крім того, уряд затвердив постанову, яка вдосконалює та автоматизує функціонал Державного реєстру прав.
"Державні реєстратори та підприємці звільняються від плати за отримання витягів з Держреєстру обтяжень рухомого майна. Буде реалізований принцип "єдиного вікна" для отримання права на будівництво та держреєстрацію права власності на збудований об'єкт", - відзначив Шмигаль.
Прем'єр-міністр наголосив, що ці рішення сприятимуть якнайшвидшому відновленню України.
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