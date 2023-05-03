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АНАЛІТИКА

Україна розірвала з Сирією угоду про торговельну, економічну і технічну співпрацю

 

Верховна Рада 2 травня 2023 року прийняла закон, яким припинила дії угоди між урядом України та урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу парламенту.

«Законом припинено дію угоди між урядом України та урядом Сирійської Арабської Республіки (САР) про торговельне, економічне і технічне співробітництво та привести договірно-правову базу України до сучасних реалій міжнародних відносин беручи до уваги втрату її актуальності», - йдеться в повідомленні.

Документ спрямований на захист національних інтересів у зв'язку із розривом дипломатичних відносин України із САР та підтримкою нею військово-політичного керівництва рф щодо військового вторгнення на територію України, а також визнанням так званої «незалежності» тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України.

Як повідомляв Укрінформ, влітку 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою та запровадила торгове ембарго у зв'язку з визнанням цією країною «незалежності» «лнр» та «днр».
Ключові теги: Сирія
 

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