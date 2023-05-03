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«Митний безвіз»: за сім місяців оформили майже 4,5 тисячі транзитних декларацій
22:48 02.05.2023 |
Від 1 жовтня 2022 року, коли почали діяти положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (New Computerized Transit System, NCTS), оформлено 4 474 тис. транзитних декларацій.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"З початку міжнародного застосування NCTS 1 жовтня 2022 року оформлено 4 474 тис. транзитних декларацій. За ці 7 місяців «митного безвізу» по 1 198 деклараціях спільного транзиту товари були успішно доставлені до митниць призначення на митній території України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у квітні цього року було оформлено 287 таких декларацій.
Загалом минулого місяця в країнах - учасницях конвенції було завершено 1 372 переміщення, розпочатих в Україні. Це майже удвічі більше, ніж у березні 2023 року. Причому така динаміка спостерігається два місяці поспіль. Загальна кількість переміщень з України за 7 місяців сягнула 3 276.
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