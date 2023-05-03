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Мінфін: дефіцит держбюджету за чотири місяці – майже 253 мільярди
22:27 02.05.2023 |
У квітні до загального фонду держбюджету надійшло 162,8 млрд грн, з початку року - 551,6 млрд грн. Дефіцит бюджету за чотири місяці становив 252,9 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
"За оперативними даними Державної казначейської служби, за квітень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 162,8 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок: податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів - 25,1 млрд грн, податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів - 16,6 млрд грн (зібрано 28,0 млрд, відшкодовано - 11,4 млрд грн), податку на доходи фізичних осіб та військового збору - 13,4 млрд грн, акцизного податку - 9,9 млрд грн, рентної плати за користування надрами - 4,9 млрд грн, податку на прибуток підприємств - 2,3 млрд грн та ввізного та вивізного мита - 2,2 млрд грн.
При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 107,3% (+ 3,2 млрд грн).
Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у квітні становили 37,9 млрд грн.
У квітні Україна отримала від США 45,7 млрд грн у вигляді міжнародної допомоги (грантів). Одночасно 35,9 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету від НБУ.
Загалом за оперативними даними Держказначейства за січень-квітень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 551,6 млрд грн. В цілому, за підсумками перших чотирьох місяців поточного року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 787,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування склали 143,2 млрд грн.
За січень-квітень 2023 року касові видатки державного бюджету становили 1 043,2 млрд грн, у тому числі загального фонду - 865,2 млрд грн, або 93,8% від розпису звітного періоду.
За чотири місяці цього року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 252,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд - у сумі 310,3 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-квітень 2023 року дефіциту 560,1 млрд гривень.
Як повідомляв Укрінформ, у 2022 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1 491,1 млрд гривень.
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