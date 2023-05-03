Уряд створив індустріальний парк «Долина Стрий» на Львівщині

Кабінет Міністрів утворив індустріальний парк «Долина Стрий» у Львівській області.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Сьогодні створюємо ще один індустріальний парк - «Долина Стрий» на Львівщині. Очікуємо на створення близько 700 робочих місць та на розвиток переробки в регіоні. Зокрема, в харчовій промисловості, деревообробці, машинобудуванні», - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд тримає послідовний курс на всебічну підтримку бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2022 року Кабінет Міністрів схвалив рішення про запуск двох індустріальних парків - у Львівській і Тернопільській областях.