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Уряд створив індустріальний парк «Долина Стрий» на Львівщині

18:25 02.05.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів утворив індустріальний парк «Долина Стрий» у Львівській області.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Сьогодні створюємо ще один індустріальний парк - «Долина Стрий» на Львівщині. Очікуємо на створення близько 700 робочих місць та на розвиток переробки в регіоні. Зокрема, в харчовій промисловості, деревообробці, машинобудуванні», - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд тримає послідовний курс на всебічну підтримку бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2022 року Кабінет Міністрів схвалив рішення про запуск двох індустріальних парків - у Львівській і Тернопільській областях.
 

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