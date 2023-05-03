Кабмін розширив перелік категорій переселенців, які мають право на отримання тимчасового житла

Кабінет Міністрів доповнив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.

"Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Цей фонд формують органи місцевого самоврядування. Житлові приміщення для тимчасового проживання, зокрема, надаватимуться з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані в безпечні регіони. А також - ВПО, які належать до вразливих верств населення", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що Кабмін затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла, до яких належать: особи з інвалідністю; особи віком від 60 років; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; особи, які самостійно виховують дитину; сім'ї військовослужбовців, котрі беруть безпосередню участь у бойових діях; багатодітні та малозабезпечені сім'ї.

