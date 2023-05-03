В Україні запускають електронну систему «єЧерга» на 16 пунктах пропуску в західному напрямку

Кабінет міністрів запускає електронну систему "єЧерга" на 16 пунктах пропуску в західному напрямку.

"Україна стає ближчою до ЄС логістично. На 16 пунктах пропуску в західному напрямку ми запускаємо електронну систему "єЧерга". Із кінця минулого року вона успішно апробована на двох пунктах пропуску. Тепер "єЧерга" стане доступною для всіх водіїв вантажного транспорту, що перетинають кордон", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 травня, передає Інтерфакс-Україна.

За словами прем'єра, після реєстрації через додаток користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.

"Переваги "єЧерги" для українців: простий алгоритм дій, мінімум зусиль із боку користувача, колосальна економія часу. Переваги для бізнесу: зменшення збитків через простої, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх. Переваги держави: упорядкування перевезень, ліквідація фізичних черг, аналіз транспортних потоків", - заявив він.

Шмигаль зазначив, що черга стане універсальною системою для всіх видів транспорту.

"Із наступного тижня нею зможуть користуватися водії вантажівок, із липня - водії автобусів, із серпня - власники легкових автомобілів. Наша мета - зробити перетин кордону максимально швидким та зручним", - підсумував він.

Проєкт електронної черги реалізує Мінвідновлення у співпраці з Мінцифри, "Укртрансбезпекою", "Укравтодором", Державними митною та Прикордонною службами України за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".