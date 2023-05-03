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Чиста купівля валюти населенням впала до мінімуму з початку року, – НБУ
17:13 02.05.2023 |
Купівля валюти населенням України у квітні перевищила продаж на $224,19 млн, порівняно із $424,38 млн у березні, $531,92 млн - у лютому та $564,01 млн - січні 2023 року.
Як свідчать дані Національного банку України (НБУ), таким чином чиста купівля валюти населенням через легальні канали у квітні була найменшою з вересня минулого року.
Зокрема, українці минулого місяця зменшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,4 мільярда, а продаж - до $1,19 млрд.
Водночас фізособи зменшили купівлю безготівкової валюти до $163,01 млн, а її продаж - до $143,63 млн. За даними НБУ, попит на безготівкову валюту став найменшим з часу запровадження депозитів для придбання валюти у вересні минулого року - у лютому він становив $462,08 млн, а у січні сягав рекордних $523,9 млн.
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