Чиста купівля валюти населенням впала до мінімуму з початку року, – НБУ

Купівля валюти населенням України у квітні перевищила продаж на $224,19 млн, порівняно із $424,38 млн у березні, $531,92 млн - у лютому та $564,01 млн - січні 2023 року.

Як свідчать дані Національного банку України (НБУ), таким чином чиста купівля валюти населенням через легальні канали у квітні була найменшою з вересня минулого року.

Зокрема, українці минулого місяця зменшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,4 мільярда, а продаж - до $1,19 млрд.

Водночас фізособи зменшили купівлю безготівкової валюти до $163,01 млн, а її продаж - до $143,63 млн. За даними НБУ, попит на безготівкову валюту став найменшим з часу запровадження депозитів для придбання валюти у вересні минулого року - у лютому він становив $462,08 млн, а у січні сягав рекордних $523,9 млн.