Мінекономіки запропонувало скасувати дозвіл на перенесення ґрунту та 17% інших інструментів у земельній сфері

Міжвідомча робоча група з прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності рекомендувала скасувати 17% інструментів, які стосуються земельних питань і належать до сфери компетенції Міністерства агрополітики і продовольства, і 25% інструментів, які належать до Фонду держмайна (ФДМ).

"Рекомендовано скасувати 17% інструментів, що стосуються земельних питань і належать до сфери компетенції Мінагрополітики. Решту інструментів буде спрямовано на реінжиніринг та оптимізовано. Також Міжвідомча робоча група рекомендувала скасувати 25% і осучаснити 75% інструментів, якими опікується ФДМ", - йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Запропоновано, зокрема, скасувати висновок експертної комісії Держземагентства про можливість експорту картографічної інформації, дозвіл на зняття і перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, виписки з держреєстру сертифікованих інженерів-геодезистів та інженерів-землевпорядників, висновок про поліпшення екологічного стану земель та підвищення родючості ґрунтів згідно з даними агрохімічного паспорта ділянки, а також свідоцтво про врахування інформації про оцінювача в держреєстрі оцінювачів і суб'єктів оціночної діяльності.

Робоча група з дерегуляції також рекомендувала оптимізувати 62% інструментів у сфері компетенцій Міністерства юстиції.

Як повідомлялося, робочу групу було створено згідно з рішенням уряду від 13 січня 2023 року. Очолюють МРГ перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко та віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До робочої групи увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби. До роботи МРГ залучено експертів Офісу ефективного регулювання, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", USAID/UKAid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

