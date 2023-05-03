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За програмою «єРобота» з початку року виділять грантів на 300 мільйонів
16:37 02.05.2023 |
Із початку 2023 року 1 232 українця стали переможцями програми "Власна справа" та отримають від держави мікрогрант на старт або розвиток бізнесу на майже 300 млн грн.
"За результатами п'ятої цього року хвилі подачі заяв на мікрогранти 326 українців визнано переможцями й вони отримають від держави фінансову підтримку на започаткування або розширення власної справи на суму 77 млн грн. Загалом із початку року за підсумками п'яти хвиль 1 232 підприємці отримають мікрогранти на розвиток свого бізнесу на майже 300 млн грн. Будуть створені десятки нових підприємств, діючі збільшать потужність, відкриють нові напрямки виробництва, понад 2600 працівників зможуть отримати роботу на новостворених робочих місцях", - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
Серед отримувачів мікрогрантів п'ятої хвилі 52% жінок і 48% чоловіків, 80% переможців мають вищу освіту.
Найбільше з них із Львівської (46 осіб), Київської (32 особи), Рівненської (30 осіб), Вінницької (22 особи), Тернопільської (21 особа) областей та міста Києва (43 особи).
Усі 326 переможців п'ятої хвилі мають досвід підприємницької діяльності. Переважна більшість із цих підприємців планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.
Найпопулярнішими сферами, у яких працюватимуть грантоотримувачі, є:
* оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 94 особи;
* тимчасове розміщування й організація харчування - 61 особа;
* переробна промисловість - 47 осіб.
За грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створять близько 8 тис. нових робочих місць.
Цього року на програму "Власна справа" бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис. мікрогрантів.
Урядовий проект "єРобота" включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.
Подача заявки на всі напрямки програми "єРобота" здійснюється через портал "Дія".
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