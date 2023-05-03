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Елеонор Рузвельт
Держборг України за останній місяць зріс ще на 3,9 млрд доларів
15:53 02.05.2023 |
Станом на 31 березня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 384,99 млрд гривень або 119,91 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.
У березні 2023 року сума боргу України зросла у гривневому еквіваленті на 143,23 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на 3,92 млрд доларів.
Зазначимо, США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомоги у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, ЄС надасть 18 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.
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