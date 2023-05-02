АРМА передали $3 мільйони активів, які зберігались в банку президента московського «ЦСКА»

Суд наклав арешт та передав в управління АРМА близько $3 млн підприємства, що належить підсанкційному громадянину РФ Михайлу Воєводіну. Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному президенту московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенію Гінеру.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"У ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин РФ", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами.

Деякі з "вливань" установа отримала після початку активної фази бойових дій. Зокрема, отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу.

Як нагадали в ДБР, в Україні Гінер, Воєводін та Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.

Російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євгеній Гінер, Міхаіл Воєводін та Сергій Шаповалов контролюють в Україні групу VS Energy. До її складу входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" та "Чернівціобленерго". "Київ-" та "Одесаобленерго" у 2019 році були продані групі "ДТЕК" Ріната Ахметова, яка згодом викупила акції міноритарних акціонерів.

Крім того, російські співвласники групи VS Energy контролюють запорізьке підприємство "Дніпроспецсталь" та велику мережу готелів Premier Hotels & Resorts, серед яких п'ятизіркові "Прем'єр Палац" у Києві та "Прем'єр-готель" в Одесі.