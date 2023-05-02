ПФУ попередив про зменшення розміру субсидій

Розмір житлової субсидії, яку виплатять у травні за квітень, зменшиться через те, що завершився опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили в прес-службі, житлова субсидія на оплату комунальних послуг розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

"Це значить, що у квітні субсидію, яка буде виплачуватись у травні, розраховано на всі отримані послуги, в тому числі за 15 днів на послуги з опалення", - йдеться в повідомленні.

На неопалювальний сезон - на період з 1 травня по 30 вересня - Пенсійний фонд України розрахує житлові субсидії для більшості громадян, які отримували їх під час опалювального періоду, автоматично, за умови, що не змінилися дані про майновий стан чи склад родини. Якщо ж зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати протягом 30 днів до територіальних органів Фонду інформацію про такі зміни.

Функції виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.

У квітні ПФУ спрямував на субсидії та пільги за березень 5,4 млрд гривень. Це менше, ніж розмір за лютий (5,7 млрд гривень).