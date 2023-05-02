Фінансові новини
- |
- 02.05.23
- |
- 13:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ПФУ попередив про зменшення розміру субсидій
11:57 02.05.2023 |
Розмір житлової субсидії, яку виплатять у травні за квітень, зменшиться через те, що завершився опалювальний сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
Як зазначили в прес-службі, житлова субсидія на оплату комунальних послуг розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.
"Це значить, що у квітні субсидію, яка буде виплачуватись у травні, розраховано на всі отримані послуги, в тому числі за 15 днів на послуги з опалення", - йдеться в повідомленні.
На неопалювальний сезон - на період з 1 травня по 30 вересня - Пенсійний фонд України розрахує житлові субсидії для більшості громадян, які отримували їх під час опалювального періоду, автоматично, за умови, що не змінилися дані про майновий стан чи склад родини. Якщо ж зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати протягом 30 днів до територіальних органів Фонду інформацію про такі зміни.
Функції виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.
У квітні ПФУ спрямував на субсидії та пільги за березень 5,4 млрд гривень. Це менше, ніж розмір за лютий (5,7 млрд гривень).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|До кінця року Україна імплементує до третини стандартів НАТО - міністр оборони
ТОП-НОВИНИ
|Настрої українського бізнесу покращилися до максимуму за 1,5 роки
|В МЗС не виключають посередництво КНР у мирному врегулюванні
|«Нафтогаз» зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м
|Єврокомісія досягла домовленості з сусідами України щодо імпорту агропродукції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|АРМА передали $3 мільйони активів, які зберігались в банку президента московського «ЦСКА»
|ПФУ попередив про зменшення розміру субсидій
|До зведеного бюджету від початку року надійшло 338 мільярдів, – Податкова служба
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.05.23
|Фонд держмайна хоче відновити роботу заводу «Оріана» після 18 років простою
|Нафта тримається стабільно, оскільки економічні побоювання переважують потенційний дефіцит сирої нафти
|Мінекономіки запропонувало скасувати дозволи на перенесення ґрунту та інші документи у земельній сфері
Бізнес
|Mercedes-Benz представив нове покоління E-Class
|Китайські хмарні сервіси можуть загрожувати держбезпеці США, - міністр торгівлі
|CMA не схвалила угоду між Microsoft та Activision Blizzard. Компанії подають позови до Апеляційного суду
|Цьогоріч кожна п'ята продана у світі автівка буде електричною – МЕА
|Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%