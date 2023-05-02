До зведеного бюджету від початку року надійшло 338 мільярдів, – Податкова служба

У січні-квітні 2023 року надходження (сальдо) до зведеного бюджету по платежах, що контролюються Державною податковою службою, становлять 337,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Так, до державного бюджету надійшло 200,6 млрд грн, до місцевих бюджетів - 137,3 млрд грн.

Зокрема, у квітні надходження (сальдо) до зведеного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становили 84,7 млрд грн. До державного бюджету надійшло 48,4 млрд грн, до місцевих бюджетів - 36,3 млрд грн.

Надходження до загального фонду держбюджету із початку року становили 198 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 100,6%, додатково до бюджету надійшло 1,3 млрд грн. При цьому на рахунки платників відшкодовано 51,8 млрд грн ПДВ.

Надходження до загального фонду державного бюджету у квітні становили 47,6 млрд грн. Показники розпису Мінфіну за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 106,9%, додатково до бюджету надійшло 3,1 млрд грн. Платникам на рахунки відшкодовано 11,4 млрд грн ПДВ.