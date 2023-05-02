Мінекономіки запропонувало скасувати дозволи на перенесення ґрунту та інші документи у земельній сфері

Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності рекомендувала скасувати 17% інструментів, які стосуються земельних питань та належать до сфери компетенції Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, решту інструментів регулювання у цій сфері пропонується направити на реінжиніринг та оптимізувати.

Крім того, робоча група рекомендувала скасувати 25% та осучаснити 75% інструментів у сфері відповідальності Фонду держмайна, а також оптимізувати 62% інструментів у сферах компетенцій Міністерства юстиції.

Зокрема, пропонується взагалі скасувати такі інструменти як:

* Висновок експертної комісії Держземагентства щодо можливості експорту картографічної інформації;

* Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок;

* Витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

* Витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників;

* Висновок про покращення екологічного стану земель і підвищення родючості ґрунтів згідно з даними агрохімічного паспорта земельної ділянки;

* Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

Як повідомлялося, раніше Міжвідомча робоча група запропонувала скасувати чи оптимізувати більше 70% інструментів держрегулювання зі сфери компетенції Міністерства економіки та більше 80% - Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності створена рішенням Уряду 13 січня 2023 року.

До робочої групи увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби. До її роботи залучені експерти Офісу ефективного регулювання, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, Програми USAID Конкурентоспроможна економіка України, USAID/UKAid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".