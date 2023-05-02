США передали Україні майже все потрібне для контрнаступу і готують новий пакет, - Білий дім

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що його країна передала Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на журналістку Лору Келлі в Twitter.

Окрім цього, за його словами, невдовзі Сполучені Штати нададуть Україні додатковий пакет військової допомоги.