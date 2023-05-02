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План по надходженню податків до бюджету у квітні перевиконали на 7% - Гетманцев
22:48 01.05.2023 |
У квітні надходження до державного бюджету, що адмініструються Державною податковою службою, перевиконані на 7%.
Про це в Телеграмі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.
«Надійшли остаточні цифри виконання плану за платежами, що адмініструються податковою, за квітень. Перевиконання за квітень - 3,1 млрд грн., або +7%», - йдеться в повідомленні.
Загалом, за інформацією депутата, за чотири місяці план по надходженнях податків перевиконано на 3,26 млрд грн, або на 1,6%.
Раніше Гетманцев наголошував, що найбільше у квітні було зібрано акцизного податку - «плюс» 2,5 млрд грн до плану.
Як повідомлялося, за січень-березень поточного року Держмитслужба виконала план надходжень до державного бюджету на 101,2%, перерахувавши 100,9 млрд грн (при запланованому показнику - 99,7 млрд грн.
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