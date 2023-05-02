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АНАЛІТИКА

Глава Нацбанку прогнозує подальше зниження цін

22:24 01.05.2023 |

Економіка

 

Україна увійшла в стійкий дезінфляційний тренд, що дозволяє прогнозувати подальше зниження цін.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю каналу «Ми - Україна» розповів голова НБУ Андрій Пишний.

«Ціни будуть знижуватися. Попит на валюту зменшується. Це результат, в тому числі, і тієї монетарної політики Національного банку, яка багато кому не подобалася й зараз не подобається. Це результат того, що українська енергетика, завдячуючи ефективній роботі уряду і мужності українських енергетиків, швидко відновила свої потужності. Є і зовнішні фактори: ціни на енергоносії дещо знизилися, споживчий попит не такий високий», - сказав Пишний.

За його словами, цілий комплекс факторів дає підстави вважати, що Україна увійшла в достатньо стійкий дезінфляційний тренд. Тому Національний банк переглянув свій прогноз інфляції на кінець року.

«Якщо в грудні ми прогнозували інфляцію на рівні 18,7%, то наразі на кінець року ми прогнозуємо 14,6%», - зазначив очільник НБУ.

Як повідомлялося, у НБУ прогнозують, що інфляція цьогоріч сповільниться до 14,8%, а в наступні роки - повернеться до 9,6% (2024 р.) і до 6% (2025 р.).
 

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