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Уряд схвалив Енергетичну стратегію до 2050 року
18:06 01.05.2023 |
Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства енергетики схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що у Енергетичній стратегії України до 2050 року враховані:
* наслідки повномасштабної війни, посилення ролі енергетичної безпеки та зміцнення стійкості енергосистеми;
* результати приєднання ОЕС України до європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) та поглиблення інтеграції енергетичної системи України в загальноєвропейську;
* наявність новітніх технологій (виробництво та використання водню, малі модульні ядерні реактори, установки зберігання енергії), технічні зміни в енергетичному секторі, світові тренди та інноваційні рішення, вимоги до екологічної безпеки згідно з нормами ЄС та прийнятим зобов'язанням України;
* міжнародні зобов'язання України щодо енергоефективності та використання ВДЕ, зменшення викидів парникових газів тощо;
* децентралізація генерації електроенергії по всій території країни.
Стратегією передбачено досягнення Україною вуглецевої нейтральності енергетичного сектору до 2050 року.
«Документ відображає цілі Європейського зеленого курсу та базується на принципах комплексного підходу до формування та реалізації політики у сфері енергетики, створення умов для сталого розвитку економіки України. <...> відповідні цілі досягатимуться шляхом розвитку сучасної та безпечної атомної генерації, відновлюваних джерел енергії, модернізації та автоматизації систем передачі та розподілу», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, за оцінками дослідження Світового банку, станом на лютий 2023 року збитки, завдані енергосистемі України, сягають 11 млрд доларів.
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