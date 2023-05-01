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Податкові пільги на ввезення Starlink та генераторів закінчились
17:26 01.05.2023 |
1 травня завершується дія податкових пільг на ввезення генераторів та Starlink, які Верховна Рада запровадила у грудні 2022 року на тлі російських ракетних атак по енергоінфраструктурі.
Про це повідомляє Держмитслужба.
Таким чином, з 1 травня знову нараховуватиметься ПДВ та ввізне мито для таких товарів: електрогенераторні установки та частини до них; окремі трансформатори, їх частини, інвертори; окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них; системи для забезпечення супутникового доступу до інтернету (Starlink).
Крім цього, під оподаткування підпадають товари, які безоплатно надаються Енергетичним співтовариством як допомога для відновлення та ремонту інфраструктури електроенергетичних підприємств.
Нагадаємо:
У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закони, які запроваджують пільгове ввезення Starlink та генераторів в Україну.
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