До держбюджету в квітні надійшло 316 мільярдів

Державний бюджет в квітні отримав 315,9 мільярда гривень надходжень, з них від внутрішніх ресурсів - понад третину.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.

Разом з міжнародною допомогою та кредитами до бюджету залучили 315,9 млрд грн. З них внутрішніми ресурсами орієнтовно 112,9 млрд грн.

Зокрема, Державна податкова служба залучила 47,6 млрд грн (+7% до плану). Митниця - 31,3 млрд грн, що на 8,2% менше від плану).

Розміщення ОВДП принесли 33,8 млрд грн до бюджету.

Крім цього, Фонд державного майна у квітні перерахував до бюджету 189,9 млн грн:

* 137,4 млн грн було залучено від приватизації;

* 52,5 млн грн від оренди.

Загалом за 4 місяця ФДМУ приніс в бюджет вже 1,27 млрд грн з приватизації та оренди.