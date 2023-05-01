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До держбюджету в квітні надійшло 316 мільярдів
17:40 01.05.2023 |
Державний бюджет в квітні отримав 315,9 мільярда гривень надходжень, з них від внутрішніх ресурсів - понад третину.
Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.
Разом з міжнародною допомогою та кредитами до бюджету залучили 315,9 млрд грн. З них внутрішніми ресурсами орієнтовно 112,9 млрд грн.
Зокрема, Державна податкова служба залучила 47,6 млрд грн (+7% до плану). Митниця - 31,3 млрд грн, що на 8,2% менше від плану).
Розміщення ОВДП принесли 33,8 млрд грн до бюджету.
Крім цього, Фонд державного майна у квітні перерахував до бюджету 189,9 млн грн:
* 137,4 млн грн було залучено від приватизації;
* 52,5 млн грн від оренди.
Загалом за 4 місяця ФДМУ приніс в бюджет вже 1,27 млрд грн з приватизації та оренди.
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