Фінансові новини
- |
- 01.05.23
- |
- 18:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін пропонує реформу грального ринку: без регулятора і з автоматичною видачею ліцензій
16:03 01.05.2023 |
Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральних ліцензій. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Відповідний законопроєкт №9256 зареєтрували в Верховній Раді у понеділок, 1 травня.
"Після підтримки депутатами, рішення дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій - процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями", - написав Федоров у Telegram.
Також уряд планує створити IT-систему онлайн-моніторингу, яка дозволить в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави.
Комісія з регулювання азартних ігор - один з найновіших центральних органів виконавчої влади в Україні, його створили лише у 2020 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Настрої українського бізнесу покращилися до максимуму за 1,5 роки
ТОП-НОВИНИ
|В МЗС не виключають посередництво КНР у мирному врегулюванні
|«Нафтогаз» зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м
|Єврокомісія досягла домовленості з сусідами України щодо імпорту агропродукції
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд схвалив Енергетичну стратегію до 2050 року
|До держбюджету в квітні надійшло 316 мільярдів
|Податкові пільги на ввезення Starlink та генераторів закінчились
|МАГАТЕ провело ротацію експертів на окупованій Запорізькій АЕС
|Для Українського дунайського пароплавства капітально відремонтували сім барж
|Роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз зросли
|Основні заходи щодо реформування енергосектора очікуються на післявоєнному етапі програми EFF – представник Фонду
Бізнес
|Цьогоріч кожна п'ята продана у світі автівка буде електричною – МЕА
|Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні