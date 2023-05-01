Кабмін пропонує реформу грального ринку: без регулятора і з автоматичною видачею ліцензій

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральних ліцензій. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відповідний законопроєкт №9256 зареєтрували в Верховній Раді у понеділок, 1 травня.

"Після підтримки депутатами, рішення дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій - процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями", - написав Федоров у Telegram.

Також уряд планує створити IT-систему онлайн-моніторингу, яка дозволить в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави.

Комісія з регулювання азартних ігор - один з найновіших центральних органів виконавчої влади в Україні, його створили лише у 2020 році.