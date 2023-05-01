Фінансові новини
- |
- 01.05.23
- |
- 12:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Третьякова закликала не відкладати запуск накопичувальних пенсій: Ми вже запізнилися
12:33 01.05.2023 |
Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова розраховує, що парламент підтримає запуск накопичувальної пенсійної системи. Про це вона сказала в інтерв'ю, опублікованому на сайті комітету.
"Неприйняття цього законопроєкту прирікає наших пенсіонерів на доволі низьке пенсійне утримання", - сказала Третьякова.
Уже зараз майже кожен третій українець - пенсіонер, середній вік виходу на пенсію становить лише 53,8 року (попри підвищення вимог до страхового стажу за часів уряду Володимира Гройсмана), а народжуваність на низькому рівні.
За такої конфігурації солідарна система не матиме змоги утримувати пенсіонерів, пояснила депутатка.
Тому вона вважає, що голосувати за законопроєкт №9212 про накопичувальну пенсійну систему потрібно уже зараз, не чекаючи на закінчення війни.
"Ми вже запізнилися з впровадженням додаткових накопичень до пенсії", - сказала Третьякова.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Нафтогаз» зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м
|Єврокомісія досягла домовленості з сусідами України щодо імпорту агропродукції
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
|В Україну прибули президенти Чехії і Словаччини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Третьякова закликала не відкладати запуск накопичувальних пенсій: Ми вже запізнилися
|НБУ ініціює встановлення граничних розмірів процентних ставок за споживчими кредитами
|Українці за кордоном зможуть отримувати пенсію переказами через «Укрпошту»
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.05.23
|Данія виділить на відбудову України мільярд євро
|Зеленський подякував Horizon Capital за залучення $254 мільйонів для України
Бізнес
|Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні
|SpaceX отримає п'ятий ракетний майданчик в США