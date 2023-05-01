Третьякова закликала не відкладати запуск накопичувальних пенсій: Ми вже запізнилися

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова розраховує, що парламент підтримає запуск накопичувальної пенсійної системи. Про це вона сказала в інтерв'ю, опублікованому на сайті комітету.

"Неприйняття цього законопроєкту прирікає наших пенсіонерів на доволі низьке пенсійне утримання", - сказала Третьякова.

Уже зараз майже кожен третій українець - пенсіонер, середній вік виходу на пенсію становить лише 53,8 року (попри підвищення вимог до страхового стажу за часів уряду Володимира Гройсмана), а народжуваність на низькому рівні.

За такої конфігурації солідарна система не матиме змоги утримувати пенсіонерів, пояснила депутатка.

Тому вона вважає, що голосувати за законопроєкт №9212 про накопичувальну пенсійну систему потрібно уже зараз, не чекаючи на закінчення війни.

"Ми вже запізнилися з впровадженням додаткових накопичень до пенсії", - сказала Третьякова.