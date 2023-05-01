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АНАЛІТИКА

В Україні понад сім мільйонів людей опинилися за межею бідності - звіт Світового банку

08:33 01.05.2023 |

Економіка, Україна

 

Рівень бідності в Україні зріс з 5,5% до 24,2% у 2022 році, внаслідок чого 7,1 мільйона людей опинилися за межею бідності.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на звіт Світового банку пише британська газета The Guardian.

Відмічається, що між містом і селом спостерігається великий розрив, а найбільш відчутні наслідки зубожіння саме у сільській місцевості.

"Враховуючи, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,6% наприкінці 2022 року, в майбутньому все більше українців можуть опинитися за межею бідності", - заявив регіональний директор установи зі Східної Європи Аруп Банерджі.

Як відзначає газета, в Україні різко подорожчали їжа, паливо, послуги. Вартість деяких речей зросла на 50%.

Економіст Олена Білан розповіла, що без величезного пакета фінансової підтримки з боку міжнародної спільноти, ситуація була б ще гіршою.

"Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція у 26% - знову ж таки, що могло бути й гірше - але зарплати людей також залишилися незмінними, а валюта знецінилася стосовно долара на 20%", - розповіла вона журналістам.

Експертка додала, що найбільш проблемним у цій ситуації залишається питання працевлаштування людей.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

На думку регулятора, це підтримає ефекти від попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів, дасть змогу й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку і формувати передумови для зниження інфляції та пом'якшення найбільш обтяжливих валютних обмежень.
 

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