USAID надає ще 1,25 мільярда доларів на підтримку України

Україна отримає через Світовий банк ще 1,25 млрд доларів на потреби у сфері охорони здоров'я, служби надзвичайних ситуацій та, освіти від Агентства міжнародного розвитку США.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

"Більше підтримки, яка справді допомагає. Пишаюся тим, що USAID через Світовий банк виділило ще $1,25 мільярда на фінансування охорони здоров'я, освіти, рятувальних служб тощо для українського народу, який зазнає щоденних нападів російських військ", - зазначила пані посол.

Нагадаємо:

До державного бюджету в п'ятницю, 28 квітня, надійшов черговий грант від США у розмірі 1,25 мільярда доларів.