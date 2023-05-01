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USAID надає ще 1,25 мільярда доларів на підтримку України
08:21 01.05.2023 |
Україна отримає через Світовий банк ще 1,25 млрд доларів на потреби у сфері охорони здоров'я, служби надзвичайних ситуацій та, освіти від Агентства міжнародного розвитку США.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.
"Більше підтримки, яка справді допомагає. Пишаюся тим, що USAID через Світовий банк виділило ще $1,25 мільярда на фінансування охорони здоров'я, освіти, рятувальних служб тощо для українського народу, який зазнає щоденних нападів російських військ", - зазначила пані посол.
Нагадаємо:
До державного бюджету в п'ятницю, 28 квітня, надійшов черговий грант від США у розмірі 1,25 мільярда доларів.
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