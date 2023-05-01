Україна та ЄС обговорили співпрацю у межах масштабної макрофінансової програми

Міністр фінансів Сергій Марченко обговорив із виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом співпрацю у межах масштабної макрофінансової програми Євросоюзу (МФД) для України на 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Укрінформ.

Як зазначається, під час зустрічі у столиці Швеції Стокгольмі Марченко подякував ЄС за лідерство у наданні Україні фінансової допомоги.

"Завдяки підтримці ЄС під час війни були своєчасно здійснені першочергові бюджетні видатки. На цей рік програма МФД передбачає надання Україні пільгового фінансування у розмірі до €18 мільярдів, враховуючи €6 мільярдів, які вже перераховані до державного бюджету. Це, безперечно, вагомий внесок у фінансування бюджетного дефіциту та підтримку економіки країни в умовах воєнного стану", - сказав міністр.

Він наголосив, що уряд продовжує впровадження структурних реформ для набуття Україною членства в ЄС.

"Ми ведемо активну роботу для виконання умов отримання статусу кандидата, в тому числі Міністерство фінансів залучено до приведення законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів до стандартів FATF. Ми готові і надалі поглиблювати співпрацю для якнайшвидшого вступу до ЄС та ефективного використання фінансових ресурсів", - наголосив Марченко.

У Мініфіну зауважили, що з огляду на активні бойові дії та спричинену ними економічну стагнацію Україна потребує підтримки міжнародних партнерів для реалізації швидкого відновлення. Із необхідних $14,1 мільярда на 2023 рік у держбюджеті передбачено $3,3 мільярда. Сторони обговорили інструменти мобілізації решти необхідних ресурсів.

Марченко подякував ЄС за наміри долучитися до фінансування термінового відновлення та зазначив, що швидка мобілізація коштів є життєво важливою.

Як повідомлялося, за оцінками Світового банку відновлення економіки України після завершення розв'язаної росією війни коштуватиме $411 мільярдів. За даними експрес-оцінок Світового банку, Київ потребуватиме 14 млрд доларів для критичних та пріоритетних інвестицій у реконструкцію та відновлення вже у 2023 році, для чого будуть потрібні $11 мільярдів додаткового фінансування, понад те, що передбачено в бюджеті України на 2023 рік. Майже 22% потреб припадає на сферу транспорту, на житлово-комунальну сферу - 17%, енергетику - 11% та сільське господарство - 7%. Найбільше пропорційне зростання відбулося в енергетичній галузі, де збитки більш як уп'ятеро перевищили рівень червня 2022 року.