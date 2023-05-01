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Для підготовки до опалювального сезону потрібно $3,4 мільярда - Міненерго
07:46 01.05.2023 |
Для підготовки до наступного опалювального сезону необхідно 3,4 млрд доларів, в цю суму входить як відновлення генерації, так і закупівля необхідних ресурсів.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав заступник міністра енергетики Фарід Сафаров, передає Укрінформ.
"На даний момент для підготовки до опалювального сезону 2023/2024 необхідно приблизно 3,4 млрд доларів, з них 1,2 млрд - для закупівлі певного типу ресурсів. Решта суми - це те, що необхідно, щоб відновити, по-перше, лінії систем передачі, це лінії Укренерго, лінії систем розподілу електроенергії, це здебільшого обленерго, і для відбудови генераційних потужностей. Це ми кажемо про теплову генерацію, про зелену генерацію і гідроакумулюючі та гідростанції. Це приблизно 2,1 млрд доларів", - сказав Сафаров.
За його словами, ці кошти необхідні тільки для того, щоб підготуватися до опалювального сезону.
Загалом суми для відновлення енергетики набагато більші.
Як повідомляв Укрінформ, українська енергосистема внаслідок руйнувань через російські атаки тимчасово втратила 44% атомної генерації, 78% потужностей ТЕС, 66% ГЕС, 75% вітрової генерації та близько 20% сонячної генерації.
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