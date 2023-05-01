Україна підписала з виробником Bayraktar три нові угоди

Україна підписала три нові угоди для українських виробників з турецькою компанією Baykar під час міжнародної виставки авіаційної техніки Teknofest 2023 у стамбульському аеропорту ім. Ататюрка.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишін.

"Три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, ясне діло, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортний виторг і зброю нового покоління", - написав міністр.

У 2022 році Baykar запустила в небо безпілотний винищувач Kızılelma та уклала перші контракти на експорт важкого ударного безпілотника Akıncı. Обидва безпілотники оснащені українськими двигунами.

Обидві моделі є флагманами турецької безпілотної авіації. Вони здатні переносити навантаження до 1500 кг, злітати на висоту понад 12 км та збивати повітряні цілі.

У січні в Україні завершили проєкт для заводу Bayraktar.