Дефіцит у випадку збереження тарифів на електрику для населення складе майже 150 млрд грн, - НКРЕКП

Дефіцит коштів у випадку збереження діючих тарифів на світло для населення складе 147,2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НКРЕКП.

Як відомо, напередодні уряд продовжив ПСО для населення до кінця травня, зберігши тарифи на рівні 1,44 грн та 1,68 грн за кВт-год залежно від обсягів споживання. Питання перегляду тарифів обговорюється, однак фінального рішення ще нема.

За розрахунками Нацкомісії з тарифів, у разі збереження чинних тарифів для населення до кінця 2023 року на їх компенсацію знадобляться 147,2 млрд грн.

Крім того, у разі збереження чинних тарифів на електроенергію для населення до кінця року дефіцит фінансових ресурсів оператора українських АЕС перевищить 60 млрд грн.

За оцінками "Енергоатома", у звʼязку зі скороченням виробництва та реалізації електроенергії, у тому числі через захоплення росіянами Запорізької АЕС, у 2023 році компанія недоотримає 82,5 млрд грн.

Відповідно "Енергоатом" зменшить виплату податків та зборів у бюджет на 21 млрд грн.

Нагадаємо, раніше голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Костянтин Ущаповський заявляв, що влада розглядає можливість зростання тарифів на електроенергію для населення.