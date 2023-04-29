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Дефіцит у випадку збереження тарифів на електрику для населення складе майже 150 млрд грн, - НКРЕКП
23:44 28.04.2023 |
Дефіцит коштів у випадку збереження діючих тарифів на світло для населення складе 147,2 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НКРЕКП.
Як відомо, напередодні уряд продовжив ПСО для населення до кінця травня, зберігши тарифи на рівні 1,44 грн та 1,68 грн за кВт-год залежно від обсягів споживання. Питання перегляду тарифів обговорюється, однак фінального рішення ще нема.
За розрахунками Нацкомісії з тарифів, у разі збереження чинних тарифів для населення до кінця 2023 року на їх компенсацію знадобляться 147,2 млрд грн.
Крім того, у разі збереження чинних тарифів на електроенергію для населення до кінця року дефіцит фінансових ресурсів оператора українських АЕС перевищить 60 млрд грн.
За оцінками "Енергоатома", у звʼязку зі скороченням виробництва та реалізації електроенергії, у тому числі через захоплення росіянами Запорізької АЕС, у 2023 році компанія недоотримає 82,5 млрд грн.
Відповідно "Енергоатом" зменшить виплату податків та зборів у бюджет на 21 млрд грн.
Нагадаємо, раніше голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Костянтин Ущаповський заявляв, що влада розглядає можливість зростання тарифів на електроенергію для населення.
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