Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт IT-послуг з України в I кварталі знизився на 16% до $1,68 млрд

23:36 28.04.2023 |

Економіка

 

Обсяг експорту IT-послуг з України в I кварталі 2023 року знизився на 16%, порівняно із показником за аналогічний період 2022 року, до $1,68 млрд, повідомила асоціація IT Ukraine у пресрелізі в п'ятницю.

Водночас за січень-грудень 2022 року обсяг експорту IT-послуг зріс на $400 млн, проти показника 2021 року. Загалом, за результатами 2022 року IT-індустрія забезпечила надходження від експорту своїх послуг $7,35 млрд.

"Якщо подивитися на зміни експорту IT-послуг з України щодо четвертого кварталу 2022 року та першого кварталу 2022 року, падіння є, і воно становить 16%. Це зниження зумовлене двома факторами: по-перше - у попередні роки галузь зростала надвисокими темпами, по-друге - кожен перший квартал нового року традиційно має зниження порівняно з першим кварталом попереднього року. Однак результати щоквартального експорту IT-послуг з України у 2022-2023 роках свідчать, що наразі галузь увійшла у "флет", тобто зростання зупинилося, а істотне падіння не розпочалося", - наводиться у пресрелізі коментар виконавчого директора асоціації IT Ukraine Костянтина Васюка.

За даними Асоціації, у IV кварталі 2021 року обсяг експорту IT-послуг з України становив $2,11 млрд, у I кварталі 2022 року - $2 млрд, у II кварталі - $1,74 млрд, у III кварталі - $1,74 млрд, у IV кварталі - $1,87 млрд. Водночас показник експорту за I квартал 2023 року вищий за всі показники за I квартал, від 2014 року, коли він становив лише $0,34 млрд. Навіть у I кварталі 2021 року показник був нижчим за нинішній - $1,44 млрд. Перевищено його було тільки в I кварталі 2022 року - $2 млрд.

Повідомляють, що за спостереженнями Асоціації, які ґрунтуються на даних Національного банку (НБУ), схожа ситуація мала місце 2014 року, коли IT-сектор також демонстрував падіння на 26% і утримував позиції $350-400 млн щокварталу. При цьому у 2016 році IT-сектор відновив зростання і до 2022 року зростав з темпами 20% щорічно.

Із посиланням на дані НБУ, асоціація IT Ukraine повідомляє, що на IT-послуги припадає 43% у загальному обсязі експорту послуг з України за результатами I кварталу 2023 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1322
  0,2139
 0,53

Курс обміну валют на вчора, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3800  0,06 0,17 38,0293  0,03 0,09
EUR 40,7993  0,00 0,01 41,7654  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес