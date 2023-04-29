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Туреччина вперше запустила українські двигуни перспективного ударного вертольота T929 ATAK-II
23:20 28.04.2023 |
Компанія Turkish Aerospace Industries (TAI) провела перше випробування двигунів у складі перспективного ударного вертольота T929 ATAK-II. Розробка проходить у рамках програми Ağır Sınıf Taarruz Helikopter.
T929 ATAK-II обладнаний двигунами ТВ3-117ВМА-СБМ1В-01Т українського виробництва компанії "Мотор Січ". Контракт було підписано 2021 року. До 2025 року Туреччина отримає 14 силових установок. Минулого місяця стало відомо, що перші два двигуни вже доставили на завод компанії TAI.
Тести літального апарата пройшли на випробувальному полігоні в Анкарі. На відео показано, як вертоліт запускає двигуни та несучі гвинти.
Очікується, що ATAK-II надійде на озброєння Сухопутних військ і Військово-морських сил Туреччини 2025 року. Першими T929 отримають саме Сухопутні війська - три одиниці. Вертоліт зможе розвивати швидкість до 380 км/год. Максимальна злітна вага складе 10 тонн з урахуванням 1,5 тонни корисного навантаження.
Озброєння ATAK-II буде представлено ракетами MKE FFAR, Hydra 70, CRV7, UMTAS, L-UMTAS, Cirit і AIM-9X Sidewinder. Для них передбачено шість точок підвіски. Також вертоліт отримає гармату калібру 30 мм.
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