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АНАЛІТИКА

Кабмін залучить додаткові кошти на гранти «єРобота» для бізнесу

22:49 28.04.2023 |

Економіка

 

Держава вже виплатила підприємцям за програмою грантів «єРобота» 2,4 мільярди гривень та додатково залучить кошти для підтримки бізнесів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Залучаємо ще 1,3 млрд грн від Державного центру зайнятості для підтримки бізнесу за програмою "єРобота". Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду", - написав він.

Кошти будуть спрямовані, зокрема, на ранти бізнесу, які працюють в галузі переробки.

"Це відкриває перспективу зростання частки несировинного експорту та збільшення притоку валютної виручки до країни", - додав Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що від старту програми "єРобота" держава вже виплатила понад 4 тис грантів на суму 2,4 млрд грн і найбільше з них - саме на розвиток переробних підприємств.
За матеріалами: Економічна правда
 

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