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Кабмін залучить додаткові кошти на гранти «єРобота» для бізнесу
22:49 28.04.2023 |
Держава вже виплатила підприємцям за програмою грантів «єРобота» 2,4 мільярди гривень та додатково залучить кошти для підтримки бізнесів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Залучаємо ще 1,3 млрд грн від Державного центру зайнятості для підтримки бізнесу за програмою "єРобота". Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду", - написав він.
Кошти будуть спрямовані, зокрема, на ранти бізнесу, які працюють в галузі переробки.
"Це відкриває перспективу зростання частки несировинного експорту та збільшення притоку валютної виручки до країни", - додав Шмигаль.
Глава уряду зазначив, що від старту програми "єРобота" держава вже виплатила понад 4 тис грантів на суму 2,4 млрд грн і найбільше з них - саме на розвиток переробних підприємств.
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