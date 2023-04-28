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Населення України на кінець 2022 року становило близько 31,4 млн осіб, 1,15 млн живуть на окупованій території - УЦОЗ
Населення України станом на кінець 2022 року становило близько 31,4 млн осіб, із них близько 1,15 млн живуть на тимчасово окупованих територіях, свідчать дані експертів Українського центру охорони здоров'я (УЦОЗ).
"Війна спричинила безпрецедентну міграційну кризу та масштабні переміщення населення всередині країни. За оцінками УЦОЗ, станом на кінець 2022 року населення України становило близько 31,4 млн людей. З них 1,15 млн людей живуть на тимчасово окупованих Росією територіях, захоплених після початку вторгнення", - зазначено у звіті центру за підсумками дослідження про роботу системи охорони здоров'я після початку активного вторгнення.
Експерти центру також зазначають, що за рік після початку повномасштабного вторгнення система амбулаторної та спеціалізованої медичної допомоги повністю відновилася, на відміну від системи первинної медичної допомоги.
"Споживання медичних послуг на різних рівнях знизилося в перші місяці після вторгнення. Однак амбулаторна та спеціалізована медична допомога поступово відновилася до довоєнних показників протягом 2022 року. Натомість первинна медична допомога не відновилася та потребуватиме підтримки", - наголосили експерти центру.
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