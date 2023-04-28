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Україна отримала від США черговий грант $1,25 млрд - Мінфін
17:27 28.04.2023 |
Державний бюджет України у п'ятницю отримав черговий транш грантових коштів від США у розмірі $1,25 млрд.
"Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку в рамках четвертого додаткового фінансування для Проєкту "Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні (PEACE)", - зазначив Мінфін.
Він уточнив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від США вже близько $16,7 млрд у формі грантів.
"Партнерство зі США та командою Світового банку під час війни дозволяє уряду України фінансувати першочергові соціальні витрати в повному обсязі. Водночас, допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Як повідомлялося, зовнішні потреби у фінансуванні держбюджету України у 2023 році становлять понад $42 млрд.
З початку цього року до 26 квітня, за даними Мінфіну, фінансування від міжнародних партнерів уже досягло $15,285 млрд. порівняно з $32,144 млрд за весь минулий рік. Зокрема, цього року від США було отримано $3,5 млрд. грантів. Великі кредити вже надали ЄС - $6,501 млрд, МВФ - $2,706 млрд і Канада - $1,757 млрд.
Внутрішнє фінансування за рахунок ОВДП цього року становило $4,839 млрд.
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