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Кабмін затвердив створення реєстру критичної інфраструктури
17:03 28.04.2023 |
Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 28 квітня, затвердив Порядок ведення Реєстру об'єктів критичної інфраструктури, включення таких об'єктів до Реєстру, доступу та надання інформації з нього.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"Установлено, що під час воєнного стану, а також протягом 12 місяців після його припинення чи скасування безпосередній доступ до інформації, що міститься в Реєстрі обʼєктів критичної інфраструктури, в тому числі до інформації, яка розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу у сфері захисту критичної інфраструктури України, є обмеженим", - написав Мельничук.
Він уточнив, що інформацію з Реєстру надаватимуть посадовим/службовим особам субʼєктів національної системи захисту критичної інфраструктури за письмовим запитом до Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації.
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