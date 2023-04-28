Кабмін затвердив створення реєстру критичної інфраструктури

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 28 квітня, затвердив Порядок ведення Реєстру об'єктів критичної інфраструктури, включення таких об'єктів до Реєстру, доступу та надання інформації з нього.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Установлено, що під час воєнного стану, а також протягом 12 місяців після його припинення чи скасування безпосередній доступ до інформації, що міститься в Реєстрі обʼєктів критичної інфраструктури, в тому числі до інформації, яка розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу у сфері захисту критичної інфраструктури України, є обмеженим", - написав Мельничук.

Він уточнив, що інформацію з Реєстру надаватимуть посадовим/службовим особам субʼєктів національної системи захисту критичної інфраструктури за письмовим запитом до Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації.