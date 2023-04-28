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Мінекономіки відкрило спецрахунок: збиратимуть на гуманітарне розмінування
Кабінет міністрів відкрив для Міністерства економіки спеціальний рахунок для збору коштів на гуманітарне розмінування.
Про це у ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він нагадав, що до третини площі України наразі заміновано ворогом.
"Потрібно прискорювати очищення земель, особливо сільськогосподарських. План заходів із розмінування вже реалізується. Наразі відкриваємо спеціальний рахунок Міністерства економіки", - розповів Шмигаль.
На цей рахунок усі охочі можуть переказувати кошти в гривні та в іноземній валюті на фінансування гуманітарного розмінування.
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