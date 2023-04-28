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Обсяг накопичувальних пенсій складе щонайменше 20 мільярдів на рік, – НКЦПФР
14:55 28.04.2023 |
Запровадження другого рівня пенсійної системи акумулює за рік на накопичувальних рахунках громадян щонайменше 20 мільярдів гривень.
Про це член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Максим Лібанов заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"За найбільш консервативними оцінками, в перший рік роботи системи в рамках другого рівня буде закумульовано більше 20 млрд грн", - сказав Лібанов.
Він зауважив, що у випадку виходу цих коштів на фінансовий ринок існують ризики різноманітних зловживань.
"Навіть якщо розбити це на 12 місяців і врахувати, що безпосередньо на ринок потрапить 20-30%, то враховуючи сьогоднішні невеликі масштаби ринку ймовірність різного роду спекуляцій та зловживань у маніпулюванні буде дуже високою. Оскільки мова у другому рівні пенсійної реформи йде про додаткове пенсійне забезпечення, то такі шахрайські дії мають бути унеможливленими", - зазначив член НКЦПФР.
За його словами, наразі регулятор не може ефективно протидіяти таким зловживанням і застосовувати відповідні санкції, тому необхідні зміни до законодавства, яке регулює роботу НКЦПФР.
Як повідомлялося, у квітні група депутатів від правлячої партії "Слуга народу" внесли до Верховної Ради проєкт закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Він запроваджує другий рівень пенсійної системи - обов'язкові накопичувальні пенсії.
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