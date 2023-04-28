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Уряд України разом із DFC та USAID напрацьовують механізми страхування воєнних ризиків - Шмигаль

14:48 28.04.2023 |

Економіка

 

Уряд України разом із Корпорацією міжнародного фінансування США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) та Агентством США з міжнародного розвитку в Україні (USAID) напрацьовують механізми страхування воєнних ризиків, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Спільно з партнерами працюємо над залученням приватного капіталу в економіку України. У Вашингтоні 12 квітня разом із DFC та USAID підписали меморандум щодо залучення інвестицій в нашу державу. Сьогодні в Києві з гендиректором корпорації Скоттом Нейтаном, USAID, посольством США обговорили практичні кроки реалізації меморандуму, які дозволять мобілізувати приватний капітал для України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, сторони напрацьовують механізми страхування воєнних ризиків.

"Скоординували також потреби для відновлення енергетичної системи, пошкодженої внаслідок російських атак", - додав Шмигаль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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