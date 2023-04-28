Посли ЄС погодили продовження безмитної торгівлі з Україною на рік – ЗМІ

Постійні представники Євросоюзу погодили продовження ще на рік скасування дії ввізних мит ЄС на український експорт з метою підтримки української економіки.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікар Джозвяк, пише "Європейська правда".

За його інформацією, посли ЄС проголосували у п'ятницю за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік. Пленарне засідання Європарламенту щодо цього питання відбудеться у травні, додав Джозвяк.

Напередодні "зелене світло" продовженню ще на рік скасування мит для України дав Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту.

Йдеться про продовження призупинення ввізних мит, антидемпінгових мит та захисних заходів щодо українського експорту до ЄС з метою підтримки української економіки на тлі агресивної війни Росії.

Призупинення дії тарифів стосується фруктів та овочів, на які поширена система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, що підлягають тарифному квотуванню.

Українські промислові товари не обкладають митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені в нову пропозицію.

Чинний регламент ЄС про скасування мит у торгівлі з Україною припиняє діяти 5 червня.

Рада ЄС ухвалила рішення скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України минулого року у травні у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Європейська комісія схвалила офіційну пропозицію продовжити дію автономних торгових заходів для України ще на один рік в лютому цього року.