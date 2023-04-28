Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посли ЄС погодили продовження безмитної торгівлі з Україною на рік – ЗМІ

 

Постійні представники Євросоюзу погодили продовження ще на рік скасування дії ввізних мит ЄС на український експорт з метою підтримки української економіки.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікар Джозвяк, пише "Європейська правда".

За його інформацією, посли ЄС проголосували у п'ятницю за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік. Пленарне засідання Європарламенту щодо цього питання відбудеться у травні, додав Джозвяк.

Напередодні "зелене світло" продовженню ще на рік скасування мит для України дав Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту.

Йдеться про продовження призупинення ввізних мит, антидемпінгових мит та захисних заходів щодо українського експорту до ЄС з метою підтримки української економіки на тлі агресивної війни Росії.

Призупинення дії тарифів стосується фруктів та овочів, на які поширена система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, що підлягають тарифному квотуванню.

Українські промислові товари не обкладають митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені в нову пропозицію.

Чинний регламент ЄС про скасування мит у торгівлі з Україною припиняє діяти 5 червня.

Рада ЄС ухвалила рішення скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України минулого року у травні у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Європейська комісія схвалила офіційну пропозицію продовжити дію автономних торгових заходів для України ще на один рік в лютому цього року.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3461
  0,0457
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3800  0,06 0,17 38,0293  0,03 0,09
EUR 40,7993  0,00 0,01 41,7654  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес