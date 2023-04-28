Фінансові новини
- |
- 28.04.23
- |
- 14:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та Молдова домовилися спростити транзит вантажів залізницею
12:59 28.04.2023 |
Україна та Молдова підписали протокол про внесення змін до міжурядової угоди про діяльність залізничного транспорту.
Документ підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр інфраструктури та регіонального розвитку Республіки Молдова Лілія Дабіжа, повідомляє пресслужба українського міністерства.
Протоколом передбачено спрощення контрольних процедур залізничного транзиту вантажів з пунктом відправлення та пунктом призначення в Україні або Молдові, або коли пункт відправлення або пункт призначення знаходиться на території третьої держави, наприклад Румунії.
Тобто запроваджується проїзд без зупинки територією України між пунктами пропуску "Фрікацей - Етулія" та "Рені - Джурджюлешть", що сприятиме збільшенню обсягу вантажів, які перевозяться залізницею.
"Запровадження беззупинкового проїзду між пунктами пропуску "Фрікацей - Етулія" та "Рені - Джуржюлешть" в обох напрямках дозволить нам пришвидшити та наростити обсяги перевезень залізницею. Це важливі зміни для подальшого розвитку всього Дунайського портового кластеру", - прокоментував підписання протоколу Кубраков.
Нагадаємо, з 22 березня 2023 року запроваджено спільний контроль в пункті пропуску через українсько-молдовський державний кордон "Басарабяска".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україну прибули президенти Чехії і Словаччини
ТОП-НОВИНИ
|Радикальна податкова реформа. Посли G7 вперше публічно відреагували на ідеї Офісу президента
|ЗС України вранці збили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА - Залужний
|КС розпочав розгляд справи про офіційне тлумачення положення Конституції України про єдине громадянство
|ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
У РУБРИЦІ
|Посли ЄС погодили продовження безмитної торгівлі з Україною на рік – ЗМІ
|Мінінфраструктури скасувало наказ, за який отримав підозру ексміністр Пивоварський
|Україна та Молдова домовилися спростити транзит вантажів залізницею
|Нафта готується до чергового місячного зниження на тлі слабких даних із США
|Україна планує збільшити обсяги перетоків електроенергії з ЄС – будує нові лінії
|Ракетна атака не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі - Укренерго
|«Укренерго» допускає дефіцит е/е влітку та розраховує компенсувати його збільшенням генерації ТЕС та імпортом – глава компанії
Бізнес
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні
|SpaceX отримає п'ятий ракетний майданчик в США
|SpaceX буде готова здійснити новий запуск ракети Starship через один-два місяці - Маск