Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна та Молдова домовилися спростити транзит вантажів залізницею

 

Україна та Молдова підписали протокол про внесення змін до міжурядової угоди про діяльність залізничного транспорту.

Документ підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр інфраструктури та регіонального розвитку Республіки Молдова Лілія Дабіжа, повідомляє пресслужба українського міністерства.

Протоколом передбачено спрощення контрольних процедур залізничного транзиту вантажів з пунктом відправлення та пунктом призначення в Україні або Молдові, або коли пункт відправлення або пункт призначення знаходиться на території третьої держави, наприклад Румунії.

Тобто запроваджується проїзд без зупинки територією України між пунктами пропуску "Фрікацей - Етулія" та "Рені - Джурджюлешть", що сприятиме збільшенню обсягу вантажів, які перевозяться залізницею.

"Запровадження беззупинкового проїзду між пунктами пропуску "Фрікацей - Етулія" та "Рені - Джуржюлешть" в обох напрямках дозволить нам пришвидшити та наростити обсяги перевезень залізницею. Це важливі зміни для подальшого розвитку всього Дунайського портового кластеру", - прокоментував підписання протоколу Кубраков.

Нагадаємо, з 22 березня 2023 року запроваджено спільний контроль в пункті пропуску через українсько-молдовський державний кордон "Басарабяска".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Молдова
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3461
  0,0457
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3800  0,06 0,17 38,0293  0,03 0,09
EUR 40,7993  0,00 0,01 41,7654  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес