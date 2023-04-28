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АНАЛІТИКА

НБУ перевів рекордні 72 млрд грн прибутку за 2022 рік до держбюджету

09:46 28.04.2023 |

Економіка

 

Національний банк України (НБУ) 27 квітня перерахував до державного бюджету 71,87 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік, повідомила пресслужба регулятора в четвер.

Згідно з повідомленням, це найбільша в історії НБУ сума частини прибутку, яка спрямована до держбюджету.

Як повідомлялося, Рада НБУ 24 квітня затвердила перерахування 79%, або 71,87 млрд грн прибутку центробанку за 2022 рік до державного бюджету, а залишок - до загальних резервів центробанку.

За підсумками минулого року прибуток НБУ до розподілу становив 91 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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