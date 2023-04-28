НБУ перевів рекордні 72 млрд грн прибутку за 2022 рік до держбюджету

Національний банк України (НБУ) 27 квітня перерахував до державного бюджету 71,87 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік, повідомила пресслужба регулятора в четвер.

Згідно з повідомленням, це найбільша в історії НБУ сума частини прибутку, яка спрямована до держбюджету.

Як повідомлялося, Рада НБУ 24 квітня затвердила перерахування 79%, або 71,87 млрд грн прибутку центробанку за 2022 рік до державного бюджету, а залишок - до загальних резервів центробанку.

За підсумками минулого року прибуток НБУ до розподілу становив 91 млрд грн.