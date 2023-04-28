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Польща спростила експорт безпілотників до України
09:21 28.04.2023 |
Польща на прохання української сторони спростила експорт дронів до України - рішення набуде чинності з п'ятниці, 28 квітня.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Експорт дронів буде здійснюватися на основі загального дозволу, наданого Міністром розвитку і технології Республіки Польща.
Перша віце-прем'єр - міністр економіки неодноразово наголошувала, що ЗСУ для захисту та перемоги над агресором вкрай потребують БПЛА, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Уряд України зі своєї сторони спростив імпорт БпЛА.
Паралельно Україна на всіх рівнях працювала з партнерамидля того, щоб відповідні спрощення були ухвалені й ними.
"Сьогодні ми маємо результат роботи. Рішення Уряду Польщі сприятиме прискоренню постачання БПЛА на фронт, посиленню обороноздатності України та прискорить перемогу над агресором", - зазначив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.
Відповідно до рішення Міністра розвитку та технологій Республіки Польща загальним дозволом для експорту БпЛА до України може скористатися будь-який субʼєкт, який має місцезнаходження на території Польщі (комерційна чи неприбуткова організація, або фізична особа).
Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу при експорті кожної партії дронів.
Варто зазначити, що дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених в розпорядженні - БПЛА, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше 1 години, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ при поривах вітру не менше 46,3 км/год.
При цьому загальний дозвіл не надається у разі якщо експортер або постачальник знає про те, що вказані БпЛА можуть бути призначені для використання у розробкці, виробництві чи експлуатації зброї
Також дозвіл не надається в разі використання їх як частин або компонентів озброєнь, які були експортовані без або з порушенням необхідного дозволу.
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