Потреба дунайських портів в інвестиціях сягає $120 мільйонів - Кубраков

Через порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ у 2022 році пройшло понад 16 млн т вантажів; цього року планується обробити щонайменше 20 млн т.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства у Фейсбуці.

«Попри те, що порти Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ задіяли майже всі наявні потужності для перевалки вантажів, потенціал для подальшого розвитку є. А саме: модернізація та оновлення інфраструктури портів, залучення інвестицій для будівництва нових терміналів і днопоглиблення. Потреба в інвестиціях становить не менш як 120 млн доларів», - зазначив міністр.

Кубраков уточнив, що міністерство вже працює над розвитком Дунайського портового кластера. Зокрема, розпочато днопоглиблювальні роботи: відновлені всі паспортні характеристики портів та каналів. Наразі прохідна осадка становить 6,5 м.

Кубраков уточнив, що міністерство вже працює над розвитком Дунайського портового кластера. Зокрема, розпочато днопоглиблювальні роботи: відновлені всі паспортні характеристики портів та каналів. Наразі прохідна осадка становить 6,5 м.