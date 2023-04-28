Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Потреба дунайських портів в інвестиціях сягає $120 мільйонів - Кубраков

09:10 28.04.2023 |

Економіка

 

Через порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ у 2022 році пройшло понад 16 млн т вантажів; цього року планується обробити щонайменше 20 млн т.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства у Фейсбуці.

«Попри те, що порти Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ задіяли майже всі наявні потужності для перевалки вантажів, потенціал для подальшого розвитку є. А саме: модернізація та оновлення інфраструктури портів, залучення інвестицій для будівництва нових терміналів і днопоглиблення. Потреба в інвестиціях становить не менш як 120 млн доларів», - зазначив міністр.

Кубраков уточнив, що міністерство вже працює над розвитком Дунайського портового кластера. Зокрема, розпочато днопоглиблювальні роботи: відновлені всі паспортні характеристики портів та каналів. Наразі прохідна осадка становить 6,5 м.

Кубраков уточнив, що міністерство вже працює над розвитком Дунайського портового кластера. Зокрема, розпочато днопоглиблювальні роботи: відновлені всі паспортні характеристики портів та каналів. Наразі прохідна осадка становить 6,5 м.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3461
  0,0457
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3800  0,06 0,17 38,0293  0,03 0,09
EUR 40,7993  0,00 0,01 41,7654  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес