Метою Нацстратегії доходів є зниження зовнішньої залежності України - глава Мінфіну

Необхідність розробки Національної стратегії доходів (НСД), про яку йдеться в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом, пов'язана з високою поточною залежністю України від зовнішньої допомоги та необхідністю знизити її в майбутньому, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Чому взагалі потрібна Національна стратегія доходів? Тому що ми зараз на 50% залежимо від зовнішньої допомоги. Україна не може так жити, не може! ... Національна стратегія доходів саме спрямована на те, щоб створити умови для дохідної бази всередині країни, щоб зменшити зовнішню залежність", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр додав, що ще одним найважливішим завданням стратегії є встановлення справедливості в частині оподаткування. "Ті, хто має доходи, повинні платити податки й без різних способів пільгових режимів", - пояснив Марченко.

Він уточнив, що, згідно з домовленостями з МВФ, у травні має бути підготовлений відповідний план заходів, сама стратегія повинна бути ухвалена до кінця року.

"Я не бачу проблем із документами, які має готувати Мінфін і Національний банк, - ми тут досить спроможні й готові швидко рухатися", - зазначив глава Мінфіну.

Як повідомлялося, чотирирічна програма EFF з МВФ передбачає, що на другому етапі, який орієнтовно розпочнеться 2025 року, податково-бюджетна політика буде зосереджена на найважливіших структурних реформах для гарантування середньострокових доходів за рахунок реалізації НСД поряд із покращенням управління держфінансами та запровадженням реформ управління держінвестиціями для підтримки післявоєнного відновлення.

Стратегія, як зазначається в меморандумі з МВФ, визначить ключові принципи та завдання податкової політики й адміністрування і на короткострокову перспективу, і на період післявоєнного відновлення, і викладе кроки, які необхідно здійснити для підготовки та впровадження НСД.

Кабінет Міністрів України 24 березня ухвалив рішення, що доручає Міністерству фінансів розпочати підготовку НСД на 2024-2030 рр. До кінця травня має бути розроблений план заходів, зокрема для розв'язання ключових проблем, виявлених у результаті проведення опитування платників податків, який стане внеском у дорожню карту НСД. Ця вимога є одним із 19 структурних маяків програми.

Потім за підтримки технічної допомоги МВФ буде здійснено аналіз прогалин з метою використання цієї інформації в дорожній карті для НСД (2024-2030) з чітким визначенням цілей за доходами та іншими політичними цілями, а також керівні принципи координації між урядовими агенціями, донорами, приватним сектором і громадянським суспільством під керівництвом Мінфіну. Ця робота має завершитися до кінця липня 2023 року, а остаточну стратегію буде ухвалено до кінця 2023 року - ще один структурний маяк.

За словами заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми, НСД насамперед визначатиметься концепцією податкової моделі. "Це концепція, яку ми запропонували й будемо дискутувати в якомусь видозміненому вигляді і з урядом, і з МВФ", - сказав він 23 березня в кулуарах Українського саміту податкової реформи та антикорупції.