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«єРобота»: Українці отримали понад 4000 грантів для розвитку бізнесу на 2,4 мільярди гривень

23:27 27.04.2023 |

Економіка

 

В рамках проекту "єРобота" українці вже отримали понад 4 000 грантів на розвиток підприємництва на загальну суму 2,4 млрд грн.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба міністерства.

"За ці кошти вже відкрито сотні нових підприємств, нарощується обсяг переробки й виготовлення готової продукції, висаджено кілька сотень гектарів садів. Тисячі українців отримали роботу на цих підприємствах", - запевнила Свириденко.

Загалом з початку запуску проекту "єРобота" у липні 2022 року:

* за програмою "Власна справа" видано 3 727 мікрогрантів на 876 млн грн;
* на розвиток переробних підприємств видано 239 гранітв на 1,3 млрд грн;
* на садівництво видано 74 гранти на 152 млн грн;
* на розвиток тепличного господарства видано 10 грантів на 51 млн грн.

У Мінекономіки нагадали, що подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць - від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами.

Нагадаємо, проект єРобота був запроваджений Урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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